Grottaminarda un patto per il rispetto | uomini e donne insieme contro ogni disparità
Uomini e donne insieme per rafforzare la cultura del rispetto reciproco, contro il retaggio culturale che anche nelle piccole cose quotidiane trasmette ancora, di fatto, una disparità di genere e di trattamento; bisogna partire da questi valori per eliminare la violenza sulle donne.L’incontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
