La Cina starebbe lavorando alla sua quarta portaerei. Lo dimostrano alcune immagini comparse sul web che consentono di analizzare alcuni dettagli interessanti. Uno su tutti: il nuovo colosso dei mari di Pechino potrebbe essere a propulsione nucleare. Nel frattempo, una settimana dopo che il Dragone ha commissionato la Fujian, emergono altre indiscrezioni secondo le quali il gigante asiatico starebbe sviluppando anche almeno un'altra portaerei a propulsione convenzionale. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo oltre la Muraglia. La nuova portaerei della Cina. Come ha spiegato il portale The War Zone, le foto della nuova portaerei cinese, comunemente nota come Type 004, mostrano la nave prendere forma nel cantiere di Dalian, provincia settentrionale di Liaoning. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La prossima portaerei cinese sarà nucleare": cosa svelano le immagini satellitari