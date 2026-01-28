Un Napoli generoso si arrende al Chelsea | azzurri fuori dalla Champions

Questa sera il Napoli saluta la Champions League, battuto 3-2 dal Chelsea al Maradona. Gli azzurri hanno combattuto, ma alla fine non sono riusciti a ottenere il risultato necessario per passare il turno. La partita è stata intensa, con occasioni da entrambe le parti, e il pubblico ha visto un match aperto fino all’ultimo minuto. Ora il Napoli dovrà concentrarsi sul campionato, mentre i londinesi avanzano ai playoff.

Il Chelsea vince 3-2 al Maradona: il Napoli manca la qualificazione ai playoff di Champions e viene eliminato. Dopo una fase iniziale di studio sono i Blues a passare in vantaggio. Al 18' Juan Jesus salta col braccio staccato dal corpo sulla punizione calciata da James, nessun dubbio per Turpin. Si incarica della battuta Enzo Fernandez; Meret intuisce ma non può arrivarci. La reazione degfli azzurri è immediata. Sul tiro-cross di Olivera si salva in qualche modo Sanchez. Al 33' la squadra di Conte trova il pareggio. Anticipo secco di Olivera che avvia l'azione, poi Vergara elude il controllo di Caicedo e Fofana con una grande giocata e incrocia col sinistro.

