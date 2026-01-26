A Monzambano, un uomo si tuffa nel canale per salvare il suo cane, che stava annaspando in acqua ghiacciata. Nonostante gli sforzi, il cane è riuscito a salvarsi, mentre l’uomo non è riuscito a raggiungerlo, perdendo la vita per annegamento. Un tragico episodio che evidenzia il rischio di interventi in condizioni estreme e la sensibilità verso gli animali.

Monzambano (Mantova) – Quando ha visto il suo cane annaspare nell’acqua ghiacciata si è buttato per salvarlo: il suo amico a quattro zampe alla fine ce l’ha fatta, lui no, è morto annegato. Enea Tonoli, 46 anni, ha perso la vita nel canale Virgilio, nel territorio di Monzambano, nel Mantovano, la sera di sabato nonostante il disperato tentativo dell’amico che era con lui, che gli ha gettato il guinzaglio del cane per trarlo a riva. Stando alla ricostruzione della dinamica, affidata ai carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, Tonoli stava passeggiando lungo il canale insieme al suo cane ell’ amico 33enne; la zona è quella delle campagne di Olfino, tra Monzambano e Valeggio sul Mincio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si tuffa nel canale per salvare il suo cane, ma lui non ce la fa: “Non è riuscito ad aggrapparsi”

