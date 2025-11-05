Tom Brady svela che il suo cane è un clone di quello defunto | ma Junie non sarà mai Lua

La leggenda della NFL Tom Brady ha annunciato l'avvenuta clonazione con successo della sua cagnetta Lua, morta nel 2023. Con Junie ha avuto "una seconda possibilità", ma se anche assomiglia a Lua, non potrà mai essere lo stesso amato animale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

