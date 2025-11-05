Tom Brady svela che il suo cane è un clone di quello defunto | ma Junie non sarà mai Lua

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La leggenda della NFL Tom Brady ha annunciato l'avvenuta clonazione con successo della sua cagnetta Lua, morta nel 2023. Con Junie ha avuto "una seconda possibilità", ma se anche assomiglia a Lua, non potrà mai essere lo stesso amato animale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tom brady svela suoTom Brady svela che il suo cane è un clone di quello defunto: ma Junie non sarà mai Lua - La leggenda della NFL Tom Brady ha annunciato l'avvenuta clonazione con successo della sua cagnetta Lua, morta nel 2023 ... fanpage.it scrive

tom brady svela suo“Junie è un clone del mio cane defunto Lua, è bastato un semplice prelievo di sangue prima che morisse”: la rivelazione choc di Tom Brady - L'ex quarterback e il legame con il suo pit bull: "Amo i miei animali, significano tutto per me e la mia famiglia" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

tom brady svela suoTom Brady sfida la natura e clona il suo cane Lua - Un gesto che divide l’opinione pubblica e riapre il dibattito etico sulla clonazione degli animali domesti ... giornalelavoce.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tom Brady Svela Suo