Durante l’atterraggio a Malpensa, un aereo del Qatar ha urtato una torre. L’incidente si è verificato mentre il contingente qatariota arrivava per supportare le forze italiane durante le Olimpiadi Milano-Cortina. Nessun ferito è stato segnalato, e le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause dell’incidente.

L’atterraggio all’aeroporto di Malpensa degli uomini e dei mezzi dello Stato del Qatar, per assistere le forze dell’ordine italiane durante le Olimpiadi di Milano Cortina, non è filato liscio. Un piccolo incidente si è verificato il 26 gennaio, secondo Milano Today, quando allo scalo internazionale sono arrivati “più di 100 operatori, oltre 20 mezzi tra cui i Nissan Patrol e i Thunder della Stark Motor, e tre motoslitte”. È il contingente spedito in Italia (diviso tra Cortina e Milano) dalle agenzie di sicurezza del Qatar. Ad accoglierlo a Malpensa c’erano l’ambasciatore del Qatar in Italia Sultan Saad Sultan Khalaf Al-Muraikhi, il console generale del Qatar a Milano Abdulla Al Zeyara, il prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale, il comandante provinciale dei carabinieri di Milano Rodolfo Santovito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi Milano-Cortina, l’aereo con il contingente del Qatar ha urtato una torre durante l’atterraggio a Malpensa

Il contingente del Qatar è arrivato a Malpensa con più di 100 operatori, mezzi e attrezzature, tra cui Nissan Patrol e Thunder Stark Motor.

Domenica 25 gennaio, Corso Sempione sarà attraversato da un corteo di mezzi di sicurezza del Qatar, che contribuiranno a garantire la sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

