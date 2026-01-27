Olimpiadi il contingente del Qatar è atterrato a Malpensa e l' aereo ha urtato una torre

Il contingente del Qatar è arrivato a Malpensa con più di 100 operatori, mezzi e attrezzature, tra cui Nissan Patrol e Thunder Stark Motor. L’evento rappresenta una fase importante delle Olimpiadi, richiedendo preparativi accurati e coordinati. Nonostante un incidente con un aereo che ha urtato una torre, le operazioni di accoglienza e supporto continuano nel rispetto delle procedure di sicurezza e logistica.

In Italia sono arrivati 100 operatori e svariati mezzi. Il gruppo sarà diviso in due, uno su Milano e uno più piccolo su Cortina Più di 100 operatori, oltre 20 mezzi tra cui i Nissan Patrol e i Thunder della Stark Motor, e tre motoslitte. È questo il contingente che la Lekhwiya (forze di sicurezza) e la polizia del Qatar hanno mandato in Italia per la sicurezza dei Giochi olimpici pronti a partire il 6 febbraio. L'aereo è atterrato lunedì 26 gennaio ed è rimasto coinvolto in un piccolo incidente. Militari e poliziotti sono giunti a Malpensa nei giorni scorsi sui C-17 Globemaster III dell'areonautica militare del Qatar e sono stati divisi in due contingenti: uno basato su Milano e uno più piccolo a Cortina.🔗 Leggi su Milanotoday.it

