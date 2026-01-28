Umbria il gruppo di ragazzini minorenni che rapina e aggredisce un commerciante

La polizia di Terni ha arrestato due minorenni coinvolti in una rapina ai danni di un negozio di abbigliamento. I ragazzi sono stati messi ai domiciliari dopo una lunga attività investigativa, che ha portato a chiarire i dettagli dell’assalto avvenuto il 31 ottobre scorso. La vittima, un commerciante della zona, è stata aggredita durante il colpo. La polizia ha lavorato intensamente per risalire ai responsabili e ora i due giovani sono sotto controllo.

Due ragazzini arrestati e messi ai domiciliari. La polizia di Terni ha concluso una complessa attività investigativa relativa a una rapina aggravata avvenuta il 31 ottobre 2025 ai danni di un negozio di abbigliamento e accessori situato nella prima periferia cittadina, gestito da un cittadino di nazionalità cinese. Nel primo pomeriggio di quel giorno, un gruppo di ragazzi era entrato nel negozio con l’intento di rubare alcuni articoli. Il titolare, resosi conto di quanto stava accadendo, aveva tentato di fermarli, ma era stato colpito al volto prima che i giovani si dessero alla fuga a mani vuote.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Terni Rapina Umbria, i due minori che rapinano altri ragazzini all'uscita da scuola A Terni, nel centro cittadino, si è verificato un episodio di rapina da parte di due minorenni ai danni di altri ragazzini all’uscita da scuola. Segnalato con l'app You Pol un gruppo di ragazzini che spacciava Nella serata di ieri, la squadra volante della questura di Verbania ha effettuato un controllo in via Renco, grazie a una segnalazione anonima tramite l’app YouPol. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Terni Rapina Argomenti discussi: Presentazione Libro in data 3 febbraio prossimo - Home; L’Umbria di San Francesco. Un itinerario a tema, nell’800mo anniversario della scomparsa; Concorso USL Umbria 2 OSS 2026: 122 posti in arrivo a tempo indeterminato; M5S, nasce il Network Giovani Umbria. Sit-in a Perugia per il nuovo ospedale di Terni: la fotogalleryE’ partito lunedì mattina dal PalaTerni il pullman che ha portato un gruppo di manifestanti a Perugia, sotto la sede della Regione Umbria, per il sit-in organizzato dal sindaco Stefano Bandecchi con a ... umbria24.it Umbria sempre più vecchia. Parte l'iter per il Garante dell'anziano: controlli su sanità, cure e maltrattamentiLa proposta di legge del gruppo Umbria Domani. L'Umbria si conferma così al quinto posto tra le regioni più anziane d’Italia. Ecco gli obiettivi e i compiti eventuali del futuro Garante ... perugiatoday.it Still I Rise - Gruppo Umbria (@stillirisegruppoumbria) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.