Umbria i due minori che rapinano altri ragazzini all' uscita da scuola

A Terni, nel centro cittadino, si è verificato un episodio di rapina da parte di due minorenni ai danni di altri ragazzini all’uscita da scuola. Dopo un episodio simile avvenuto a novembre in via Fratti, i due minori sono stati arrestati e trasferiti nel carcere minorile di Firenze. La vicenda apre nuovamente un focus sulla sicurezza e sulla gestione della criminalità tra i giovani nella regione umbra.

Nuovo episodio di cronaca nel pieno centro di Terni, dopo l'aggressione con tanto di coltellata in via Fratti a novembre, con due minori già arrestati che si trovano attualmente nel carcere minorile di Firenze.Sono le due e mezza del pomeriggio di venerdì 9 gennaio in via Goldoni.

Un’altra rapina lungo via Fratti. Due minori aggrediscono coetanei - TERNI Rapina nel pomeriggio di venerdì davanti al Liceo Classico di via Fratti, abituale luogo di ritrovo giovanile: le ... msn.com

