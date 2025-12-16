Segnalato con l' app You Pol un gruppo di ragazzini che spacciava

Nella serata di ieri, la squadra volante della questura di Verbania ha effettuato un controllo in via Renco, grazie a una segnalazione anonima tramite l’app YouPol. L'intervento ha riguardato un gruppo di ragazzini, sospettati di attività illecite, e si è svolto in seguito a una segnalazione ricevuta dalla sala operativa.

