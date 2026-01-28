Ultima Generazione | fuori l’Ice dall’Italia già 1000 lettere a Piantedosi

Da settimane, i membri di Ultima Generazione continuano a bloccare le strade e a salire sui monumenti italiani. Questa volta, hanno lasciato l’Ice fuori dall’Italia, con oltre 1000 lettere inviate al ministro Piantedosi. Le proteste si susseguono e i manifestanti insistono nel chiedere azioni concrete contro il cambiamento climatico. La situazione resta tesa, tra scontri e tentativi di dialogo. La polizia segue da vicino ogni mossa, mentre gli attivisti non mollano.

Da anni i grandi eventi funzionano come laboratori di repressione: zone rosse, militarizzazione dello spazio pubblico, limitazioni del diritto di protesta.. 28 gennaio 2026, Roma: In pochi minuti dal lancio dell'invito urgente a scrivere al Ministro dell'Interno, oltre 1000 persone hanno già inviato una mail a Matteo Piantedosi per chiedere l'esclusione totale dell'ICE dal territorio italiano in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Non esiste un'ICE "tecnica" o "neutrale": questa agenzia è inseparabile dalla sua storia recente di omicidi, abusi, violenze sistematiche e repressione, documentate negli ultimi mesi negli Stati Uniti.

