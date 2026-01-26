Ice a Milano durante i Giochi? Piantedosi | Non opererà in Italia

Durante i Giochi di Milano, non è prevista l’attività dell’Ice statunitense in Italia. Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha confermato che l’Ice Usa non opererà nel nostro paese in questa occasione, smentendo eventuali voci o indiscrezioni al riguardo. La decisione si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza e collaborazione internazionale adottate per garantire lo svolgimento degli eventi.

AGI - "Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia". È quanto fanno sapere fonti qualificate del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. "Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi - sottolineano le stesse fonti - Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure. Non risulta, al momento, che agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità". 🔗 Leggi su Agi.it

Argomenti discussi: Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema; Piantedosi su agenti Ice alle Olimpiadi: Prassi normale, Usa scelgono come proteggersi; La polizia di Trump in Italia per le Olimpiadi? Polemiche per le voci sull'Ice a Milano.

