Lecce chiuso il mercato in entrata Camarda si opera alla spalla destra

L’Us Lecce ha chiuso ufficialmente le operazioni di mercato in entrata. La conferma arriva direttamente da Stefano Trinchera, che ha annunciato che non ci saranno nuovi acquisti. Intanto, Camarda si è operato alla spalla destra e dovrà stare fuori per un po’.

Il direttore sportivo, Stefano Trinchera, ha precisato che nemmeno eventuali cessioni modificheranno i piani del club. Annunciato l’intervento chirurgico per il giovane attaccante LECCE – Le operazioni di mercato dell’Us Lecce, almeno quelle in entrata, sono concluse. Lo ha detto a chiare lettere Stefano Trinchera, introducendo la conferenza stampa di presentazione di Omri Gandelman. Un paio di ore dopo la conferenza, la società ha diffuso una nota per comunicare l’intervento chirurgico alla spalla destra, in programma oggi, per Francesco Camarda: “Dopo un periodo di terapia conservativa e a seguito di ulteriore consulto medico, l’Us Lecce ha autorizzato il calciatore a sottoporsi a intervento chirurgico”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Camarda, infortunio alla spalla, sta affrontando un percorso di recupero che richiede attenzione medica e pianificazione strategica.

Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha subito un infortunio alla spalla che ne ha determinato l’assenza dalle prossime partite.

