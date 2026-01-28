Camarda si sottopone oggi a un intervento chirurgico alla spalla destra. Le prime stime parlano di un lungo stop per l’attaccante, che dovrà restare fuori dal campo per diversi mesi. La notizia arriva come un colpo al cuore per il Lecce e crea preoccupazione anche in tutto il mondo del calcio.

Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l’affare Nesta Elphege Parma: ducali scatenati! È fatta per un altro colpo di mercato, chi è e tutti i dettagli dell’operazione Calciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate Mercato Lazio: si riapre il caso Romagnoli, cos’è successo nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste è pronto a dire addio Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Camarda: l’attaccante si opera oggi alla spalla destra. Arrivano notizie poco confortanti, ecco quanto dovrà rimanere fuori!

Approfondimenti su Camarda Infortunio

L’attaccante dell’Inter Lecce Camarda, originario della scuola Milan, si è infortunato e resterà fuori dal campo per un certo periodo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Camarda Infortunio

Argomenti discussi: Gazzetta dello Sport - Camarda si opera alla spalla infortunata, no alla terapia conservativa: quando torna in campo e cosa succede tra Milan e Lecce; Camarda si opera, 2-3 mesi fuori. Ma i club sono indecisi: resta a Lecce o torna al Milan?; Camarda ha deciso, si opera: i tempi di recupero; Infortunio Camarda, ora è rebus: Milan e Lecce pareri discordanti, cambia lo scenario sul riscatto.

Infortunio Camarda: l’attaccante si sottopone oggi all’operazione alla spalla destra. Quanto dovrà rimanere ai boxInfortunio Camarda: l’attaccante si sottopone oggi all’operazione alla spalla destra. Quanto dovrà rimanere ai box Una pessima notizia scuote l’ambiente del Lecce e rimbalza con forza fino a Milano. L ... calcionews24.com

Milan, Camarda si opera, ma il Lecce non molla la presa: contatti fra i club per definire il futuro dell'attaccanteL'infortunio alla spalla di Camarda costringerà l'attaccante a operarsi. Contatti fra Lecce e Milan per stabilire il futuro dell'attaccante classe 2008 ... eurosport.it

Lecce, infortunio Camarda: il giocatore si opererà a Milano, ma l'interruzione del prestito con il Milan è difficile. Il punto #MilanPress facebook

#Lecce, infortunio #Camarda: il giocatore si opererà a Milano, ma l'interruzione del prestito con il #Milan è difficile. Il punto #MilanPress x.com