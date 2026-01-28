Ue | Roma si candida per ospitare Euca Italia sosterra’ costi per 50 milioni l’anno

Roma ha presentato ufficialmente la candidatura per ospitare Euca, l’autorità doganale dell’Unione europea. La proposta è stata annunciata in un incontro tra i rappresentanti italiani e i vertici dell’UE. L’Italia si impegna a coprire circa 50 milioni di euro all’anno per i costi di gestione. La sede scelta è il quartiere Eur, un’area centrale e ben servita di Roma. La decisione deve ancora passare attraverso i passaggi formali, ma i primi segnali sono positivi. Ora si aspetta la valutazione delle istituzioni europee per capire se la candidatura avrà

Roma si propone come sede per l’autorità doganale dell’Unione europea (Euca), localizzata nel prestigioso quartiere Eur. L’Italia si impegna a fornire un immobile a titolo gratuito e a tempo indeterminato, sostenendo anche i costi annuali della struttura, che si stima possano ammontare a circa 50 milioni di euro. Questa iniziativa è stata presentata dal sottosegretario all’Economia, Federico Freni, e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un’audizione presso il Parlamento europeo, dove altre città europee stanno avanzando le loro candidature. “Riteniamo sia di fondamentale importanza migliorare il sistema doganale per aumentare la competitività europea”, ha dichiarato il sottosegretario Freni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ue: Roma si candida per ospitare Euca, Italia sosterra’ costi per 50 milioni l’anno Approfondimenti su Roma Euca Roma si candida a ospitare la sede dell’Autorità europea delle dogane Roma ha ufficialmente presentato la sua candidatura per ospitare la sede dell'Autorità europea delle dogane (Euca). Ue, Italia candida Roma come sede dell’Autorità doganale europea L'Italia ha presentato a Bruxelles la candidatura di Roma come sede dell'Autorità doganale europea (Euca). La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Euca Argomenti discussi: Roma si è candidata per l'Agenzia Ue delle dogane. All'Eur è già pronta la sede; Accordo libero scambio India-Ue, uno studio Deloitte analizza le opportunità per le aziende italiane; Sfide e ambizioni della politica estera di Giorgia Meloni; Aree interne, Castelli: l’Europa riconosce il diritto a restare. Roma si è candidata per l'Agenzia Ue delle dogane. All'Eur è già pronta la sedeSi trova in via della Civiltà Romana vicino alla Nuvola. La Commissione Ue: «L'Italia si impegna a coprire tutti i costi legati all'utilizzo dell'immobile». Fra i concorrenti Francia, Spagna e Portoga ... roma.corriere.it Roma in gara con altre 8 città europee per nuova autorità Ue DoganeRoma, 28 gen. (askanews) – Sono nove le città europee, tra cui Roma per l’Italia, candidate per ospitare il quartier generale della futura autorità europea sulle dogane (Euca o European Customs Author ... ildenaro.it DUT SelvaCandida. . 3 tagli se porti gli orecchini Ci trovate a Roma in via di selva candida 197c Agenzia: @in.stantanea #taglio2026 #selvacandida #sfumatura #sfumaturaperfetta #barbershop #barba #barbershoproma #acconciaturauomo #acco - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.