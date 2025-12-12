Roma si candida a ospitare la sede dell’Autorità europea delle dogane

Roma ha ufficialmente presentato la sua candidatura per ospitare la sede dell'Autorità europea delle dogane (Euca). L'annuncio è stato fatto l'11 dicembre a Bruxelles, alla presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e rappresenta un passo importante per la capitale italiana nel contesto delle nuove iniziative europee.

