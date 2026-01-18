Ue-Mercosur accordo firmato Il commercio globale volta pagina
L’accordo tra Ue e Mercosur, firmato dopo 26 anni di negoziati, rappresenta un’importante svolta nel commercio internazionale. Questa intesa crea una delle più grandi zone di libero scambio al mondo, coinvolgendo circa 700 milioni di consumatori e generando il 20% del PIL globale. Un passo che potrebbe influenzare significativamente le dinamiche commerciali e gli scambi tra Europa e Sud America.
Un accordo storico che si annuncia come un cambiamento epocale per il commercio globale. Dopo 26 anni di negoziati, l’ Unione Europea e i Paesi del Mercosur – Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay – hanno siglato ieri un’intesa che darà vita a una delle più grandi aree di libero scambio, in grado di generare il 20% del Pil mondiale coinvolgendo 700 milioni di consumatori. "Questo è il segno che preferiamo costruire ponti anziché alzare barriere" ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla cerimonia di firma ad Asunción, nell’anfiteatro del Banco Central de Paraguay, lo stesso luogo che nel 1991 aveva visto nascere il Mercosur. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
