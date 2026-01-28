Zelensky condanna l’attacco di un drone russo contro un treno passeggeri in Ucraina. Il presidente ha definito l’azione un “atto terroristico” e ha confermato che almeno cinque persone sono morte nell’attacco. La notizia arriva mentre la tensione tra i due paesi resta alta e si susseguono le accuse e le condanne.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato come “ atto terroristico ” l’attacco di un drone russo contro un treno passeggeri, che secondo le autorità locali ha causato la morte di almeno cinque persone. Zelensky ha affermato che altre quattro persone risultano disperse dopo che il treno con più di 200 persone a bordo è stato colpito martedì nella regione nord-orientale di Kharkiv, in Ucraina. Nonostante i rischi crescenti, l’operatore ferroviario nazionale ucraino ha promesso di mantenere i servizi operativi. Il capo ferroviario Oleksandr Pertsovskyi ha elogiato le squadre di soccorso e i passeggeri che hanno aiutato a evacuare i cittadini a bordo, riconoscendo però che operare sotto minaccia costante sta diventando sempre più difficile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a evolversi, con nuove accuse e scontri.

