Questa mattina, si è verificato un attacco aereo su Kiev. Le esplosioni hanno scosso la capitale, mentre le autorità cercano di capire l’entità dei danni e delle vittime. Intanto, il governo ucraino ha annunciato che nelle prossime settimane Abu Dhabi ospiterà un incontro tra Ucraina, Russia e Stati Uniti per tentare di avvicinare le posizioni e trovare una soluzione al conflitto. La situazione resta molto tesa e nessuno osa prevedere come si evolverà nei prossimi giorni.

Abu Dhabi ospiterà un nuovo incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, nella speranza di arrivare a una pace giusta e duratura. Intanto si registrano nuovi attacchi su Kiev e un cambiamento nei rapporti tra Washington e Kiev. Servizio di Vito D'Ettorre

In un contesto di crescente impegno internazionale, l’Ucraina prosegue le sue attività diplomatiche per rafforzare il supporto occidentale e avanzare nel piano di pace.

Ucraina, attacco a Kiev. Cambio rapporti con gli Usa

Ucraina, bombardata Kiev: 2 morti e 4 feriti. Cresce ancora il bilancio delle vittime di guerraDue persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un nuovo attacco russo vicino a Kiev. A renderlo noto è stata l’amministrazione militare ... thesocialpost.it

Ucraina, bombardata Kiev: 2 morti e 4 feriti. I numeri choc sui soldati deceduti e feriti in questa guerraDue persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco russo vicino a Kiev. Lo ha riferito l'amministrazione militare regionale. Il missile lanciato da Mosca ha colpito la città di ... affaritaliani.it

UCRAINA | Due morti e 4 feriti in un attacco russo vicino Kiev. Droni nella notte, danneggiato un alto edificio. #ANSA - facebook.com facebook

UCRAINA | Due morti e 4 feriti in un attacco russo vicino Kiev. Droni nella notte, danneggiato un alto edificio. #ANSA x.com