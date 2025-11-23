Rubio a Ginevra confronto con Kiev e gli europei sul piano Usa per la pace in Ucraina

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Ginevra per una nuova tornata di colloqui sul piano di pace statunitense per l’Ucraina. Al tavolo anche funzionari ucraini ed europei: la delegazione di Kiev dovrebbe essere guidata dal consigliere presidenziale Andriy Yermak, con il segretario del Consiglio di sicurezza Rustem Umerov, mentre Rubio è affiancato dall’inviato presidenziale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

