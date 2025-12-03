Uccise due rapinatori | gioielliere condannato a 14 anni in appello

È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La condanna è a 14 anni e 10 mesi di carcere, in primo grado ad Asti era stata inflitta una pena di 17 anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccise due rapinatori: gioielliere condannato a 14 anni in appello

