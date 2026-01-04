Tragedia a Castelnuovo Rangone | uccisa una donna di 60 anni fermato il padre 89enne

A Castelnuovo Rangone, una donna di 60 anni è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Nella stessa occasione, le forze dell'ordine hanno fermato il padre, un uomo di 89 anni. L'incidente è avvenuto tra via per Formigine e via Montanara, lasciando la comunità sotto shock. Le indagini sono in corso per comprendere meglio quanto accaduto e definire le responsabilità.

Una tragedia familiare si è verificata oggi a Castelnuovo Rangone, nella zona compresa tra via per Formigine e accanto a via Montanara. Secondo le prime informazioni, un uomo di 89 anni avrebbe ucciso la figlia, una donna di 60 anni.Al momento non si hanno ancora molte notizie in merito alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Tragedia a Castelnuovo Rangone: uccisa una donna di 60 anni, fermato il padre 89enne Leggi anche: Castelnuovo Rangone, padre 90enne uccide la figlia: si indaga sul movente Leggi anche: Tragedia a Genzano: muore una donna di 60 anni in un terribile scontro frontale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Omicidio in famiglia. Padre 90enne uccide la figlia - Il genitore anziano forse era seguito per patologie ... rainews.it

Tragedia in famiglia nel modenese: padre novantenne uccide la figlia - Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, l’anziano potrebbe essere affetto da patologie, ma su questo aspetto non vi sono conferme ufficiali ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.