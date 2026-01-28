Un uomo di 89 anni, Eros Canepari, ha ucciso la figlia Monica a martellate. Dopo aver compiuto il gesto, è stato arrestato e si trovava in carcere. Tre settimane dopo, Canepari è morto improvvisamente, apparentemente per un malore. La famiglia era già stata segnata dalla morte della moglie una settimana prima.

Uccide la figlia a martellate e muore in carcere tre settimane dopo. Eros Canepari, 89 anni, era accusato dell’omicidio della figlia Monica. La donna viveva con i genitori perché entrambi gravemente malati.🔗 Leggi su Fanpage.it

A Castelnuovo Rangone, nel Modenese, si è verificata una tragica vicenda familiare: una donna di 90 anni ha ucciso la propria figlia a martellate nel pomeriggio di ieri.

Uccide la figlia a martellate e tre settimane dopo muore per un malore, la moglie era morta una settimana fa

