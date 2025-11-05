Tragedia nel Vallo di Diano | muore tre settimane dopo l' incidente nel quale perse la vita la moglie
Non ce l'ha fatta Andrea Cardiello, 86enne, vittima di un incidente stradale circa tre settimane fa ad Atena Lucana. Nell'incidente perse la vita anche la moglie Giovanna Botta.L'incidente.Lo scontro tra due auto si è registrato lungo il rettilineo di San Marzano tra Atena Lucana e San Pietro al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
