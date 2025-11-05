Tragedia nel Vallo di Diano | muore tre settimane dopo l' incidente nel quale perse la vita la moglie

Salernotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta Andrea Cardiello, 86enne, vittima di un incidente stradale circa tre settimane fa ad Atena Lucana. Nell'incidente perse la vita anche la moglie Giovanna Botta.L'incidente.Lo scontro tra due auto si è registrato lungo il rettilineo di San Marzano tra Atena Lucana e San Pietro al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Due persone trovate morte in casa - Tragedia silenziosa nel Vallo di Diano, dove due persone sono state trovate senza vita nelle loro abitazioni, a Sala Consilina e Polla. ilfattovesuviano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Vallo Diano Muore