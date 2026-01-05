modena 90enne uccide la figlia a martellate

A Castelnuovo Rangone, nel Modenese, si è verificata una tragica vicenda familiare: una donna di 90 anni ha ucciso la propria figlia a martellate nel pomeriggio di ieri. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di chiarimento da parte delle autorità.

A Castelnuovo Rangone, nel Modenese, si è consumata una tragica vicenda familiare nel pomeriggio di ieri. Eros Canepari, 90 anni, affetto da demenza senile, ha ucciso la figlia Monica, 63 anni, colpendola ripetutamente alla testa con un martello nel cortile esterno della loro abitazione al piano terra in via per Formigine.La lite sarebbe scoppiata in casa per motivi ancora ignoti. L’anziano ha inseguito la figlia fino al cortiletto e l’ha aggredita mortalmente. Subito dopo è rientrato in casa in stato di choc. La moglie 87enne, anch’essa affetta da demenza e allettata, probabilmente non si è accorta di nulla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

