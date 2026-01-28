Ubriaco urla bestemmie a un prete dopo la messa | multa e Daspo

Due uomini ubriachi hanno disturbato le strade di sera, gridando bestemmie a un prete appena uscito dalla messa. I carabinieri sono intervenuti e li hanno multati, applicando anche il Daspo, perché avevano creato tensione tra i passanti.

I carabinieri hanno sanzionato per ubriachezza anche una donna di mezza età, aggressiva coi passanti. Entrambi gli episodi sono avvenuti a Monfalcone Due persone ubriache hanno disturbato i passanti in maniera aggressiva, per questo sono state sanzionate dai carabinieri e hanno ricevuto un Daspo. Tra questi, un quarantenne noto alle forze dell'ordine che ha inveito con espressioni blasfeme nei confronti di un sacerdote e di un fedele. L'episodio è avvenuto davanti al piazzale della chiesa della "Marcelliana" a Monfalcone, al termine della messa domenicale dello scorso 25 gennaio. Il giorno prima, sempre in centro a Monfalcone, una donna di mezza età, anch'essa conosciuta dalle forze di polizia, ha disturbato in modo aggressivo i passanti.

