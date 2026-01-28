Turismo Liguria una delle regioni più attrattive d' Italia

La Liguria conferma il suo ruolo di regione molto visitata. Secondo i dati del Viminale, nel 2025 le presenze turistiche sono cresciute ancora, coinvolgendo tutte le strutture ricettive e gli alloggi regolari. La regione si dimostra tra le mete preferite dagli italiani, con numeri che continuano a salire.

Nell'anno appena trascorso, infatti, nella nostra regione si sono registrate 20.804.965 presenze di turisti con una crescita di 1.020.718, pari al 3,75%, rispetto al 2024. Anche i dati relativi al solo mese di dicembre hanno fatto registrare numeri in positivo: sono state 705.291 le presenze con un incremento di 30.164 (+4,47%) rispetto allo stesso mese del 2024. Gli aumenti, sia annuali che del mese di dicembre, si sono registrati in tutte e quattro le province della Liguria a dimostrazione che tutta la regione piace ai turisti. Per consentire una rilevazione più dettagliata, sul sito di Regione Liguria verranno pubblicati i dati comparati dell'Osservatorio regionale con quelli del Viminale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

