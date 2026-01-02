L'Umbria si conferma tra le destinazioni più attrattive per le festività invernali, posizionandosi al terzo posto tra le regioni italiane per Natale e Capodanno. I dati turistici evidenziano un andamento positivo, con numeri in crescita rispetto agli anni precedenti, consolidando il ruolo dell'Umbria come meta di interesse durante il periodo festivo. Questo trend testimonia il continuo rilancio dell'area, grazie a un'offerta culturale e paesaggistica di qualità.

Continua il momento positivo dell'Umbria in ambito turistico: dopo i record di passeggeri per l'aeroporto dell'Umbria e dopo i grandi numeri di visite e presenze nel post-Covid, anche nel 2025 il trend continua a essere positivo e in crescita. Le festività invernali — ancora in corso fino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Feste di inverno, l'Umbria al terzo posto delle regioni più attrattive per Natale e Capodanno: i dati

Leggi anche: Natale e Capodanno, sicurezza al primo posto: "botti" vietati per tutto il periodo delle feste

Leggi anche: Roccaraso al terzo posto tra le mete più ricercate su Holidu per Capodanno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bimbo di 7 anni rischia di soffocare in un ristorante a Frosinone, medico interviene e gli salva la vita il giorno di Natale.

Brilla durante le feste con i colori di tendenza per l’inverno! Dal calore del marrone alle sfumature vibranti del lampone, fino alla delicatezza del pistacchio e del rosa confetto, la palette di questa stagione è un invito a giocare con tonalità che esaltano la tua - facebook.com facebook