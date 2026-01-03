L' Umbria al terzo posto delle regioni più attrattive per Natale e Capodanno | i dati

L'Umbria si conferma tra le destinazioni più apprezzate per le festività natalizie e di Capodanno, secondo i dati del Monitoraggio Enit 2025. La regione si posiziona al terzo posto in Italia, dopo Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, attestando un trend positivo nel settore turistico. Questo risultato riflette l'interesse crescente verso le attrazioni culturali e paesaggistiche dell'Umbria durante il periodo invernale.

