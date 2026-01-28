Mielofibrosi Barone Aipamm | Momelotinib grande opportunità

La scoperta di un nuovo farmaco apre una strada diversa per i malati di mielofibrosi. Il dottor Barone dell’Aipamm spiega che il momelotinib, un inibitore Jak, rappresenta una grande opportunità per migliorare le cure e le prospettive di chi soffre di questa malattia. Ora si aspettano risposte più efficaci e meno effetti collaterali rispetto alle terapie finora disponibili.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "Il nuovo Jak inibitore momelotinib è una grande opportunità per i pazienti con mielofibrosi. Permette di recuperare l'autonomia e l'indipendenza, cosa molto importante nel follow-up". Così Antonella Barone, presidente Aipamm - Associazione italiana pazienti con malattie mieloproliferative, all'incontro con la stampa promosso da Gsk, oggi a Milano, per fare il punto sulle nuove terapie per il tumore ematologico, con particolare riferimento all'ultimo Jak inibitore orale, e l'impatto positivo sulla vita dei pazienti. "Parliamo di persone - prosegue Barone - che si trovano in una fase della malattia caratterizzata da anemia e da splenomegalia, quindi da un grande aumento della milza che non consente di mangiare bene, di nutrirsi a sufficienza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

