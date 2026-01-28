La Gsk annuncia che il farmaco Momelotinib riduce significativamente i sintomi più pesanti della mielofibrosi, l’anemia. Campagnoli, uno dei ricercatori, spiega che il trattamento può alleviare la fatica e migliorare la qualità di vita dei pazienti. La sperimentazione mostra risultati promettenti, aprendo nuove possibilità per chi soffre di questa malattia.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "Momelotinib ha un impatto sul sintomo più importante della mielofibrosi, che è l'anemia che determina nei pazienti un grosso carico di fatica nello svolgimento delle attività, anche le più semplici. I nostri studi hanno dimostrato il beneficio nel miglioramento dell'anemia nello svincolare dall'obbligo delle trasfusioni che certamente hanno un impatto sociale importante per i pazienti, per i caregiver, ma anche per la sostenibilità del sistema stesso". Così Elisabetta Campagnoli, direttore medico Oncoematologia di Gsk, intervenendo oggi a Milano all'incontro dedicato alle novità per il trattamento della mielofibrosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Campagnoli (Gsk): "Momelotinib ha impatto importante su anemia da mielofibrosi"

Approfondimenti su Gsk Momelotinib

La scoperta di un nuovo farmaco apre una strada diversa per i malati di mielofibrosi.

Un paziente affetto da mielofibrosi racconta di aver ripreso a vivere grazie a un nuovo farmaco orale contro l'anemia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gsk Momelotinib

Campagnoli (Gsk): Momelotinib ha impatto importante su anemia da mielofibrosi'Riduce dipendenza dalle trasfusioni che esercitano una pressione sociale notevole su pazienti e caregiver' ... adnkronos.com

Mielofibrosi, ematologo Passamonti: Momelotinib migliora livelli emoglobinaRoma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Momelotinib è uno dei 3 Jak inibitori che noi abbiamo disponibili e rimborsati in Italia e ha delle caratteristiche particolari. Oltre a essere un Jak 1 e Jak 2 ini ... lanuovasardegna.it