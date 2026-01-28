Tumori | mielofibrosi con momelotinib pazienti con anemia liberi da trasfusioni

Una nuova speranza arriva per i pazienti con mielofibrosi. Uno studio recente ha dimostrato che il farmaco momelotinib aiuta a ridurre l’anemia, uno dei problemi più gravi di questa malattia. Con l’uso di questo medicinale, alcuni pazienti sono riusciti a liberarsi dalle trasfusioni di sangue, migliorando così la loro qualità di vita. La ricerca si inserisce in un quadro di progressi che potrebbero cambiare il modo di trattare questa forma di tumore del sangue.

L’anemia è una delle manifestazioni più gravi della mielofibrosi, un tumore del sangue che colpisce il midollo osseo e che in Italia registra circa 900 nuove diagnosi ogni anno, con un’incidenza maggiore tra i 60 e i 70 anni. Il 40% dei pazienti presenta anemia già alla diagnosi e quasi tutti la sviluppano nel corso della malattia, rendendo necessarie frequenti trasfusioni di sangue per mantenere livelli di emoglobina adeguati. L’introduzione di momelotinib, Jak inibitore orale, ha ampliato le opzioni terapeutiche disponibili, ha consentito di migliorare i livelli di emoglobina e di ridurre significativamente il ricorso alle trasfusioni, con un impatto favorevole anche sui sintomi legati all’anemia e sulla splenomegalia, tra le principali complicanze della patologia oncoematologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Gsk annuncia che il farmaco Momelotinib riduce significativamente i sintomi più pesanti della mielofibrosi, l’anemia.

Un paziente affetto da mielofibrosi racconta di aver ripreso a vivere grazie a un nuovo farmaco orale contro l'anemia.

