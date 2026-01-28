Trump | minaccia Iran | reagiremo come mai
La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire. Trump ha annunciato che una grande nave da guerra, la portaerei USS Abraham Lincoln, sta navigando verso l’area. Ha avvertito Teheran che il tempo per evitare un intervento militare sta per finire. La situazione resta calda e nessuno si aspetta passi indietro da entrambe le parti.
17.33 Torna ad alzarsi la tensione tra Usa e Iran con il pretesto dei negoziati. Il presidente Trump ha minacciato che "un'imponente armada",la portaerei USS Abraham Lincoln,sta facendo rotta verso l'Iran e ha avvertito la Repubblica Islamica che il tempo per evitare un intervento militare Usa sta per scadere. Il prossimo attacco sarà molto peggiore di quello sferrato a giugno 2025. Immediata la replica.Arriva dalla missione di Teheran all'Onu:"Iran reagirà come mai prima d'ora" in caso di un attacco degli Stati Uniti.a.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
