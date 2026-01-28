Trump | minaccia Iran | reagiremo come mai

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire. Trump ha annunciato che una grande nave da guerra, la portaerei USS Abraham Lincoln, sta navigando verso l’area. Ha avvertito Teheran che il tempo per evitare un intervento militare sta per finire. La situazione resta calda e nessuno si aspetta passi indietro da entrambe le parti.

