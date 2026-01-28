Trump minaccia l' Iran | Massiccia ' armada' contro di voi La replica | Reagiremo come non mai Merz | Il regime ha i giorni contati

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su Truth che un’imponente armada si sta dirigendo verso l’Iran. La flotta, guidata dalla portaerei Abraham Lincoln, ha già preso il mare. L’annuncio ha scatenato una dura risposta da parte di Teheran, pronta a reagire come mai prima d’ora. Mentre il governo americano mantiene la linea dura, anche il politico tedesco Merz dice che il regime iraniano ha i giorni contati. La situazione si fa sempre più tesa e nessuno sembra disposto a fare passi indietro.

Il presidente Usa su Truth ha dichiarato che «un'imponente armada» sta facendo rotta verso l'Iran. Si tratta di una grande flotta guidata dalla portaerei Abraham Lincoln.

