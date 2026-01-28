Attacco con una siringa a Ilhan Omar durante un discorso pubblico Trump | É un' impostora

Durante un discorso pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita con una siringa. L’attacco ha creato momenti di tensione e paura tra i presenti. Donald Trump ha commentato subito, definendo Omar un’impostora. La scena è ancora sotto i riflettori delle autorità, che stanno indagando sull’accaduto.

Momenti di paura, martedì sera, per la deputata democratica Ilhan Omar, mentre parlava da dietro un leggio durante un incontro pubblico nella sua città natale. Un uomo si è avvicinato e le ha spruzzato addosso un liquido con una siringa, prima di essere rapidamente fermato dalle guardie di sicurezza e arrestato dalla polizia di Minneapolis. "L'individuo è in custodia e la deputata sta bene", ha precisato l'ufficio della Omar in un comunicato. Nonostante l'aggressione, la parlamentare ha continuato il suo discorso, sottolineando che non permetterà ai bulli di avere la meglio: "Continueremo, questi imbecilli non la faranno franca", ha dichiarato subito dopo aver chiesto un tovagliolo.

