Donald Trump è stato visto mangiare popcorn e biscotti durante un’anteprima privata del documentario sulla moglie, Melania, alla Casa Bianca. La scena ha fatto scoppiare una nuova polemica, con molti che criticano il suo comportamento considerandolo fuori luogo. Mentre negli Stati Uniti si registrano morti a causa dell’ondata di gelo e si denuncia l’operato dell’ICE, Trump si concedeva una serata al cinema, suscitando reazioni di indignazione e sdegno tra chi ritiene che ci siano problemi più urgenti.

“La gente viene uccisa dall’ICE e ci sono morti per l’ondata di gelo, ma lui passa le serate al cinema”. È stata la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez a prendersela con la noncuranza di Trump, reo di aver partecipato alla Casa Bianca ad un’anteprima privata del documentario Melania, il film con protagonista proprio la first lady. Ocasio-Cortez ha parlato di “movie nights alla Casa Bianca”. Infatti, come riporta Forbes, si tratta di una première avvenuta sabato scorso a Washington dove gli ospiti hanno potuto gustare popcorn in scatole bianche e nere, biscotti con il nome della first lady e copie delle sue memorie, anch’esse intitolate Melania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump mangia popcorn e biscotti all’anteprima privata del documentario di Melania alla Casa Bianca e scoppia la polemica: “La gente viene uccisa dall’ICE e ci sono morti per l’ondata di gelo, ma lui passa le serate al cinema”

Approfondimenti su Melania Trump

