Le decorazioni natalizie di Melania Trump alla Casa Bianca | 1.500 volontari al lavoro per oltre 50 alberi Il simbolo scelto per le Feste – Le foto

La Casa Bianca si è trasformata in un regno incantato con luci scintillanti e alberi di natale. Per il 2025, la tradizione che vede la First Lady come curatrice delle decorazioni natalizie è stata rispettata da Melania Trump. Per lei, è il secondo Natale alla guida degli allestimenti. Il tema scelto, « Casa è dove sta il cuore », vuole celebrare l’intimità domestica e il calore delle relazioni familiari, ricordando che il senso di casa nasce prima di tutto dall’amore. I 1.500 volontari per le decorazioni. Il lavoro per trasformare la residenza presidenziale in un simbolo di festa è stato titanico. 🔗 Leggi su Open.online

