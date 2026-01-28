Donald Trump ha fatto ancora una mossa in Venezuela, ma sembra che non abbia cambiato molto sulla scena politica. La sua ultima azione non ha scosso i giocatori principali: Maduro e gli Stati Uniti restano fermi sulle loro posizioni. La vera storia del narcotraffico gestito dagli Usa, infatti, rimane nascosta dietro le mosse di Trump, e anche questa volta, nulla sembra cambiare.

L’ultima prodezza di Donald Trump in Venezuela non ha in realtà alterato la posizione degli alfieri sulla Grande Scacchiera. Ha però impresso una forte accelerazione a una consumata strategia anglo-americana e, con il rapimento di Nicolas Maduro, ha inequivocabilmente evidenziato che il Re è nudo: un’azione dalle connotazioni di un gangsterismo tale da essere sotto certi aspetti nuovo. Ma se è vero che il neo imperatore ha inferto il colpo mortale al diritto internazionale, è altrettanto vero che non è stato lui il primo a farne carte straccia. Ci avevano già pensato i suoi predecessori con i bombardamenti sulla Serbia, con le avventure irachene, libiche e siriane, tanto per citare le ultime soltanto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump, Maduro e la vera storia del narcotraffico gestito dagli Usa

L’arresto di Nicolás Maduro da parte degli USA, ordinato durante l’amministrazione Trump, ha suscitato reazioni diversificate nel mondo politico e diplomatico.

Nicolas Maduro, nato nel 1962, è il presidente del Venezuela dal 2013, succedendo a Hugo Chávez.

Perché Trump ha catturato Maduro in Venezuela ma ha graziato un grande narcotrafficante

Argomenti discussi: Il cambio di regime forzato in Venezuela e le sue conseguenze; Un cannone acustico per catturare Maduro. Il Discombobulator, nuova arma dell’arsenale Usa; Quanto è stabile il Venezuela post-Maduro?; Trump svela la super arma segreta: Abbiamo usato il Discombobulator in Venezuela.

