Maduro chi è il presidente del Venezuela catturato dagli Usa

Nicolas Maduro, nato nel 1962, è il presidente del Venezuela dal 2013, succedendo a Hugo Chávez. Recentemente, gli Stati Uniti hanno annunciato di averlo catturato e portato fuori dal Paese, come comunicato dall’ex presidente Donald Trump. La sua leadership è stata caratterizzata da una crisi politica ed economica prolungata, che ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale.

Nicolas Maduro, 63 anni, presidente del Venezuela che oggi gli Usa hanno " catturato e portato fuori dal Paese ", come annunciato da Donald Trump, è alla guida del suo Paese dal 2013, dopo la scomparsa di Hugo Chavez, di cui era il 'delfino'. Da autista di autobus, Maduro diventò dirigente del sindacato fino a essere eletto all'assemblea nazionale nel 2000. È stato ministro degli Esteri dal 2006 al gennaio 2013. Negli ultimi due anni del regime di Chavez, Maduro era anche vicepresidente. Ma ancora prima della sua nomina alla vicepresidenza, era già stato scelto da Chavez nel 2011 per succedergli alla presidenza in caso di sua morte.

Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani, ma a Caracas l’ambasciata è operativa” - Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas. ilsecoloxix.it

Milei brinda alla cattura del presidente venezuelano, Cuba si schiera con Maduro, Petro: 'Si riunisca l'Onu' - Il presidente argentino, Javier Milei, con un post su X ha celebrato la notizia della cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di sua moglie Celia. ansa.it

Trump afferma che gli Stati Uniti hanno catturato il presidente venezuelano

Maduro, catturato il presidente del Venezuela: l'operazione della Delta Force statunitense VIDEO - facebook.com facebook

Tensioni diplomatiche e mito del chavismo: chi è Maduro, il presidente del Venezuela in mano Usa x.com

