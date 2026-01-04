Maduro arrestato dagli USA | la politica si divide sull' operazione voluta da Trump

L’arresto di Nicolás Maduro da parte degli USA, ordinato durante l’amministrazione Trump, ha suscitato reazioni diversificate nel mondo politico e diplomatico. Questa operazione, che coinvolge anche la moglie del presidente venezuelano, rappresenta un evento significativo nelle relazioni internazionali e nel contesto politico venezuelano. La vicenda evidenzia le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, e continua a essere oggetto di analisi e discussione a livello globale.

Nicolás Maduro arrestato in Venezuela: le dichiarazioni di Giorgia Meloni sull’azione americana scatenano le opposizioni - Venezuela, l’arresto di Maduro: l'Italia con Giorgia Meloni segue la situazione mentre le opposizioni criticano l’intervento statunitense. notizie.it

Rappresaglie e pressioni sui governi, dopo l’arresto di Maduro ansia per la sorte di Trentini - Il cooperante italiano è stato arrestato il 15 novembre 2024 ed è rinchiuso nel carcere di El Rodeo, la prigione dei detenuti politici ... repubblica.it

Maduro arrestato: il “perp walk” della Delta Force davanti ai giornalisti Guarda al link nei commenti il video diffuso dalla casa Bianca - facebook.com facebook

Cioè la variante bionda di #Maduro ha bombardato #Caracas e arrestato Maduro. A chi appartiene ora la sovranità in #Venezuela "Poi vedremo", intanto "il popolo è libero". Di vedersi sottratto il petrolio dalle grandi compagnie e restare affamato e senza dirit x.com

