Maduro arrestato dagli USA | la politica si divide sull' operazione voluta da Trump
L’arresto di Nicolás Maduro da parte degli USA, ordinato durante l’amministrazione Trump, ha suscitato reazioni diversificate nel mondo politico e diplomatico. Questa operazione, che coinvolge anche la moglie del presidente venezuelano, rappresenta un evento significativo nelle relazioni internazionali e nel contesto politico venezuelano. La vicenda evidenzia le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, e continua a essere oggetto di analisi e discussione a livello globale.
L'azione condotta dagli Stati Uniti d'America in Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie continua a far discutere a tutti i livelli. Il governo Maduro era contestato sia internamente che esternamente ed il premio Nobel per la Pace assegnato a María Corina. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Onu, via libera al piano di pace Usa per Gaza: passa la risoluzione voluta da Trump. Mosca e Pechino si astengono
Leggi anche: Il drone "Bestia di Kandahar" usato dagli Usa nell'operazione in Venezuela. Washington prima di agire aveva offerto a Maduro l'esilio in Turchia
USA-Venezuela, Trump: “Catturato Maduro”; Venezuela: operazione militare USA, Maduro arrestato. Narcotraffico, petrolio e Cina le cause dell’escalation; Controllo del petrolio e scontro nell’area con Cina e Russia: la strategia di Trump dietro l’arresto di Maduro in Venezuela; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado.
VENEZUELA, MADURO ARRESTATO/ Le domande aperte sull’operazione Usa e i dubbi sul futuro del Paese - Gli Usa sono intervenuti in Venezuela arrestando il Presidente Maduro e portandolo fuori dal Paese insieme alla moglie ... ilsussidiario.net
Nicolás Maduro arrestato in Venezuela: le dichiarazioni di Giorgia Meloni sull’azione americana scatenano le opposizioni - Venezuela, l’arresto di Maduro: l'Italia con Giorgia Meloni segue la situazione mentre le opposizioni criticano l’intervento statunitense. notizie.it
Rappresaglie e pressioni sui governi, dopo l’arresto di Maduro ansia per la sorte di Trentini - Il cooperante italiano è stato arrestato il 15 novembre 2024 ed è rinchiuso nel carcere di El Rodeo, la prigione dei detenuti politici ... repubblica.it
Maduro arrestato: il “perp walk” della Delta Force davanti ai giornalisti Guarda al link nei commenti il video diffuso dalla casa Bianca - facebook.com facebook
Cioè la variante bionda di #Maduro ha bombardato #Caracas e arrestato Maduro. A chi appartiene ora la sovranità in #Venezuela "Poi vedremo", intanto "il popolo è libero". Di vedersi sottratto il petrolio dalle grandi compagnie e restare affamato e senza dirit x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.