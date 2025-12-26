Silvana Stanco | Col nuovo format sei nei guai se sbagli nei primi 10 piattelli Orgogliosa del n1 nel ranking

Silvana Maria Stanco è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus in onda sul canale Youtube di OA Sport. La vincitrice della medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel trap si è raccontata dagli inizi fino agli obiettivi futuri, passando per i risultati ottenuti nella sua carriera. La nativa di Zurigo inizia dall’analisi della sua stagione: “ Quest’anno posso dire di avere vissuto un 2025 sopra la media. Dopo le Olimpiadi, solitamente, si affronta una stagione in maniera un po’ più tranquilla. Invece, nel mio caso, ho vissuto una delle annate migliori della mia carriera. Ho vinto la Finale della Coppa del Mondo, sono arrivata al numero 1 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Silvana Stanco: “Col nuovo format sei nei guai se sbagli nei primi 10 piattelli. Orgogliosa del n.1 nel ranking”

Leggi anche: Tiro a volo, i migliori italiani nei ranking mondiali aggiornati: Mauro De Filippis in vetta nel trap, Silvana Stanco è seconda

Leggi anche: Sicurezza, nel Parmense aumentano gli incidenti stradali mortali: nei primi sei mesi dell'anno 10 vittime

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tiro a Volo | Silvana Stanco: dall’argento olimpico 2024 al sogno mondiale; Tiro a volo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Silvana Stanco: “Col nuovo format sei nei guai se sbagli nei primi 10 piattelli. Orgogliosa del n.1 nel ranking” - Silvana Maria Stanco è stata l'ospite dell'ultima puntata di OA Focus in onda sul canale Youtube di OA Sport. oasport.it