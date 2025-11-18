Sei chili d’oro in auto Due stranieri nei guai

Sei chili di lastre d’oro, per un valore di circa 700mila euro, oltre a un coltellaccio. Li hanno trovati i carabinieri del Radiomobile all’interno di un’auto, fermata per un controllo in via del Ceramista, zona Roveri. A bordo della macchina c’erano due uomini, di 67 e 47 anni, entrambi marocchini, che sono stati denunciati per ricettazione in concorso; il sessantasettenne, che si trovava alla guida, anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il controllo è scattato durante un normale controllo di vigilanza stradale: la gazzella del Radiomobile ha notato un’utilitaria grigia con due persone a bordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

