Telefonisti trasfertisti e corrieri | così la banda ha truffato decine di anziani Colpi anche a Latina

Un'ampia operazione delle forze dell'ordine ha smantellato una banda dedita a truffe ai danni di anziani, coinvolgendo telefonisti, trasfertisti e corrieri. Partita da Genova, l'azione ha coinvolto diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Campania e Sicilia, e ha portato all'arresto di numerosi membri dell'organizzazione criminale.

Una vasta operazione, partita dal comando dei carabinieri di Genova e diramata nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza, ha consentito di sgominare un'associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni di anziani, ricettazione, riciclaggio. Latinatoday.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. 300mila euro di bottino con le truffe agli anziani, 21 arresti a Napoli: catturati telefonisti e trasfertisti - Smantellata una rete criminale dedita a truffe agli anziani: 21 arresti e sequestri per oltre 300. virgilio.it

Call center, trasfertisti e corrieri: sgominata la banda delle truffe agli anziani - NAPOLI – Questa mattina, nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza, i carabinieri del Comando provinciale di Genova, con la collaborazione dei comandi d ... dire.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.