Truffe agli anziani | telefonisti a Napoli e trasfertisti a Bergamo colpi anche da 200 mila euro
A Napoli e Bergamo, le truffe agli anziani continuano a fare danni. I truffatori si spacciano per funzionari delle forze dell’ordine e chiamano a casa delle vittime. In alcuni casi, i malfattori riescono a farsi consegnare anche 200 mila euro. L’ultimo caso si è verificato a Bergamo, dove un anziano ha ricevuto una chiamata dal numero della Stazione dei Carabinieri di Albino. La telefonata era autentica, ma i truffatori hanno comunque tentato di raggirarlo, sfruttando la confusione
Sul telefono dell’anziano compare il numero della Stazione dei Carabinieri di Albino. Il numero corrisponde, è quello vero. Solo che all’altro capo della cornetta non ci sono i carabinieri, ma i truffatori. Si chiama s poofing ed è una delle tecniche d’inganno più sofisticate. All’ignaro malcapitato parla il sedicente capitano Bruno Lo Costa. In zona, dice, sono in corso numerosi furti in abitazione: l’anziano deve “mettere al sicuro” i suoi beni. Lo Costa tiene al telefono il pensionato per oltre un’ora e mezza, spiegando che gioielli e contanti verranno custoditi in una fantomatica “cella di sicurezza” in caserma.🔗 Leggi su Bergamonews.it
