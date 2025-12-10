Controlli a Volterra | denunciata una donna per truffa online e sospesa un’attività alimentare

Nel corso di recenti controlli a Volterra, le Forze dell’Ordine hanno denunciato una donna per truffa online e sospeso un’attività alimentare. L’azione si inserisce nell’ambito delle misure di prevenzione e tutela della salute pubblica messe in atto sul territorio.

Prosegue l’attività di prevenzione e tutela della salute pubblica da parte delle Forze dell’Ordine nel territorio di Volterra. Un servizio straordinario, condotto dai Carabinieri della Stazione di Volterra con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Livorno, ha interessato il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Controlli straordinari sulle strade pisane: otto denunce per guida in stato di alterazione Interventi a Cascina, Pisa, San Miniato e Volterra: tra i reati contestati guida in stato di ebbrezza, assunzione di stupefacenti e rifiuto dei test - facebook.com Vai su Facebook

Controlli straordinari sulle strade pisane: otto denunce per guida in stato di alterazione Interventi a Cascina, Pisa, San Miniato e Volterra: tra i reati contestati guida in stato di ebbrezza, assunzione di stupefacenti e rifiuto dei test cascinanotizie.it/controlli-stra… Vai su X

Furto con strappo a Volterra: individuata e denunciata una 23enne straniera - Volterra, 21 maggio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Volterra (PI), al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente ... Da lanazione.it