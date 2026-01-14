Truffa sugli affitti online a Sperlonga | denunciata una donna

I Carabinieri di Sperlonga hanno denunciato una donna di 50 anni di Napoli per aver commesso una truffa legata agli affitti online. L'indagine, conclusa recentemente, ha portato alla scoperta di una frode che ha coinvolto cittadini in cerca di alloggi nella zona. Questa operazione sottolinea l’importanza di prestare attenzione a offerte sospette e di verificare sempre la affidabilità delle piattaforme di prenotazione.

Sperlonga, 14 gennaio 2026 – Nella giornata di ieri, a conclusione di mirata attività d'indagine, i Carabinieri della Stazione di Sperlonga hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 50 anni residente in provincia di Napoli, per il reato di truffa. Nello specifico, a seguito della querela presentate da un 64enne del luogo, i Carabinieri hanno avviato un'indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare l'indagata. In particolare, la donna aveva proposto la locazione di un immobile sito in Sperlonga al malcapitato su una nota piattaforma di inserzioni online, fino ad ottenere l'anticipo che le veniva accreditato sul proprio conto corrente, per una somma pari a 630,00 euro.

