Truffa dello Spid per rubare i dati personali attenzione all’e-mail falsa

Gli utenti devono fare attenzione alle email false che circolano in queste ore. I truffatori hanno avviato una vasta campagna phishing, cercando di ingannare le persone e rubare i dati personali attraverso falsi messaggi che sembrano provenire da servizi ufficiali. È importante non cliccare su link sospetti e verificare sempre la provenienza delle comunicazioni.

I truffatori non dormono proprio mai. L’ultima trovata dei lestofanti digitali è una massiccia campagna phishing finalizzata a effettuare una truffa sullo Spid dietro l’altra. Lo hanno reso noto gli esperti del Cert-AgID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale. La nuova truffa dello Spid sfrutta in modo fraudolento i loghi e i nomi del Sistema Tessera Sanitaria e del Ministero della Salute per ingannare i cittadini e sottrarre dati personali e finanziari. Come funziona la truffa dello Spid. Si tratta di un’operazione continua evoluzione, con più domini malevoli e una doppia fase di attacco, tanto che il Cert-AgID ha pubblicato diversi aggiornamenti nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Recentemente è stata segnalata una campagna di phishing che utilizza email fraudolente, fingendo comunicazioni ufficiali riguardanti la scadenza della tessera sanitaria.

Il furto perfetto è digitale: così ti rubano soldi, dati e identità.

