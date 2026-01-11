Tessera sanitaria in scadenza | ecco la truffa via mail che ti fa perdere tutti i tuoi dati personali

Recentemente è stata segnalata una campagna di phishing che utilizza email fraudolente, fingendo comunicazioni ufficiali riguardanti la scadenza della tessera sanitaria. Questa truffa mira a convincere i destinatari a fornire dati personali sensibili, mettendo a rischio la privacy. È importante riconoscere i segnali di queste comunicazioni ingannevoli e adottare precauzioni per proteggere le proprie informazioni.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha lanciato un allarme urgente: una nuova campagna di phishing sta circolando nelle caselle email di migliaia di cittadini italiani, sfruttando in modo fraudolento i loghi e i nomi del Sistema Tessera Sanitaria e del Ministero della Salute. Si tratta di una truffa ben congegnata che mira a sottrarre informazioni sensibili agli utenti ignari. Il CERT-AGID, il centro di risposta alle emergenze informatiche dell’agenzia, ha individuato l’attività malevola e ha immediatamente informato il Ministero della Salute e il reparto di sicurezza del MEF. È stata inoltre richiesta la dismissione del dominio utilizzato dai truffatori, ma l’Agenzia per l’Italia Digitale avverte che casi simili potrebbero continuare a verificarsi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

