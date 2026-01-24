Gianluigi Nuzzi fa chiarezza sulle ospitate di Andrea Sempio | Non gli abbiamo mai dato un euro

Gianluigi Nuzzi chiarisce le circostanze delle ospitate di Andrea Sempio, affermando che non sono state mai ricevute contribuzioni economiche. Nel suo intervento a Quarto Grado, il conduttore si rivolge direttamente al pubblico, ribadendo la trasparenza e la correttezza delle relazioni con Sempio, e risponde alle polemiche sollevate dagli utenti online.

Il conduttore di Quarto Grado rivolge un messaggio chiaro al pubblico accogliendo in studio Andrea Sempio: "Lo dico per gli haters e le pantere da tastiera".🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, lite in diretta tra Garofano e Gallo: “Generale ma che fa, minaccia?”, interviene Gianluigi NuzziDurante la puntata di Quarto Grado del 12 dicembre, si è verificato un acceso scontro tra Garofano e Gallo.

Scontro tra Angela Taccia e Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado: “Deve stare molto calmo, pretendo rispetto”Durante la puntata di Quarto Grado del 12 dicembre, si è verificato un acceso scontro tra il giornalista Gianluigi Nuzzi e l’avvocata Angela Taccia, rappresentante di Andrea Sempio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Gianluigi Nuzzi in Calabria: doppia tappa a Reggio e Rende con La Fabbrica degli innocenti | DATEGianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado a febbraio sarà a Reggio Calabria e a Rende con la sua fortunata rappresentazione teatrale dei più eclatanti fatti di cronaca nera italiani L ... strettoweb.com

Gianluigi Nuzzi: «Ballando non fa per me. Matano? Non lo invidio. Io icona gay? Mia moglie mi canzona»Gianluigi Nuzzi ha 56 anni, moglie e due figli, e un curriculum giornalistico fatto di lavoro nei periodici e nei quotidiani (Gente Money, il Giornale, Libero etc.), inchieste di successo (cinque ... ilmessaggero.it

Fra i pessimi contenuti della prima puntata del nuovo #StrisciaLaNotizia, c'è stata anche una infelice battutaccia di Ezio Greggio sul collega di rete Gianluigi Nuzzi: "Bisogna dire che se finisce in un incidente, sotto una moto, Nuzzi può solo che migliorare! Mi - facebook.com facebook