Trovata morta in casa | il corpo scoperto dopo settimane

Da udinetoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina i soccorsi sono entrati in un appartamento di via del Gelso, a Udine, e hanno trovato il corpo senza vita di una donna. La donna era deceduta da diverse settimane, ma il suo corpo è stato scoperto solo ora. La polizia sta indagando sulle cause della morte.

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un’abitazione di via del Gelso, a Udine. A lanciare l’allarme una vicina di casa che non la vedeva da oltre un mese Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, in via del Gelso a Udine. All’interno di un appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, deceduta da diverso tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari insieme al personale della Sores. Una volta effettuato l’accesso all’abitazione, è stato constatato il decesso della donna, che secondo i primi riscontri risalirebbe ad alcune settimane fa. Si tratta del secondo caso analogo registrato in città nel giro di 48 ore.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Udine Morta

Choc in casa, donna trovata morta in camera da letto. Sul corpo degli ematomi: il cadavere scoperto dal figlio

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Maiolati Spontini.

Donna trovata morta in casa: il corpo era in avanzato stato di decomposizione

Nella serata di ieri, a Udine, un intervento di soccorso ha portato al ritrovamento di una donna deceduta in casa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trovata morta in casa con l'asciugamano sul viso - Vita in diretta 09/12/2025

Video Trovata morta in casa con l'asciugamano sul viso - Vita in diretta 09/12/2025

Ultime notizie su Udine Morta

Argomenti discussi: Donna trovata morta in casa: il corpo era in avanzato stato di decomposizione; Imola, 59enne trovata morta in casa. Decesso da attribuirsi a un malore; Gb, donna di Treviso trovata morta in casa a Bolton: fermato un uomo; Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester, si indaga per omicidio: arrestato un uomo.

trovata morta in casaDonna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la vedevano da diversi giorni. Secondo caso in due giorniUDINE - Donna morta in casa a Udine, è il secondo caso in pochi giorni. Tragico rinvenimento nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio, in via del Gelso, al civico 7, dove ... ilgazzettino.it

trovata morta in casaTrovato cadavere in casa a Udine: la donna era morta da tempoDonna trovata morta in un appartamento di Udine: il corpo era nell’abitazione da tempo. Intervento di Vigili del Fuoco e SORES. nordest24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.