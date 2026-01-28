Trovata morta in casa | il corpo scoperto dopo settimane

Questa mattina i soccorsi sono entrati in un appartamento di via del Gelso, a Udine, e hanno trovato il corpo senza vita di una donna. La donna era deceduta da diverse settimane, ma il suo corpo è stato scoperto solo ora. La polizia sta indagando sulle cause della morte.

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un'abitazione di via del Gelso, a Udine. A lanciare l'allarme una vicina di casa che non la vedeva da oltre un mese Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, in via del Gelso a Udine. All'interno di un appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, deceduta da diverso tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari insieme al personale della Sores. Una volta effettuato l'accesso all'abitazione, è stato constatato il decesso della donna, che secondo i primi riscontri risalirebbe ad alcune settimane fa. Si tratta del secondo caso analogo registrato in città nel giro di 48 ore.

